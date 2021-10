Giovedì' 1 Luglio 2021 alle ore 21,30 riprendono i concerti nella Piazzetta del Torchio al Ricetto di Candelo. Con la direzione artistica del Biella Jazz Club e i contributi di Fondazione CR Biella (Cultura+) e di Fondazione CRT (Note e Sipari) il grande ritorno di "Sugarpie and the Candymen" per l'apertura della rassegna "Jazz Open Air". Come sempre l'associazione biellese dimostra efficacia e competenza nella programmazione degli eventi sul territorio, sia per la scelta delle band che per l'offerta musicale e anche quest'anno ci saranno gradite sorprese tra gli ospiti della rassegna. Il primo concerto sarà affidato alla band emiliana la quale è diventata ospite fissa delle rassegne targate Biella Jazz Club.

Dopo il travolgente swing di Sugarpie and the Candymen , salirà sul palco del Ricetto la virtuosa del violino Anais Drago con il progetto Torpedo Blu Quartet giovedì 8 Luglio. Giovedì 15 sarà la musica cubana protagonista della serata con "Familia Loca", Eduardo e Virginia Cespedes. Giovedì 22 è la volta del duo rivelazione dell'ultimo anno, "Lovesick Duo" Paolo Roberto Pianezza alle chitarre e voce e Francesca Alinovi al contrabbasso e voce. Un duo che sta infiammando i festival italiani, un crossover tra Rock&Roll, Blues e Jazz, un appuntamento imperdibile. il 29 luglio è attesa la cantante brasiliana Sabrina Mogentale con "Trio de Janeiro" per una serata di musica brasiliana. Jazz Open Air proseguirà anche nel mese di Agosto.

Sugarpie and the Candymen