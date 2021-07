Con l'arrivo dell'estate tante attività a Gli Orsi di Biella

In occasione della stagione estiva il Parco Commerciale Gli Orsi ha organizzato diverse iniziative per intrattenere e premiare i suoi clienti. Per i più piccoli dal 1° luglio al 26 settembre partirà il SUMMER JUMP: nella piazza esterna dello shopping center verranno allestiti tappeti elastici in cui i bambini potranno divertirsi e saltare insieme. Si potrà accedere all’area divertimenti presentando alle hostess uno scontrino del giorno in corso di un importo minimo di 1€.

In questo modo si potrà anche partecipare al concorso SALTA E VINCI. Dopo la procedura di registrazione, i giocatori parteciperanno ad un coinvolgente gioco su tablet. In palio tanti buoni spesa da € 10 cadauno, spendibili presso tutte le attività del Parco Commerciale (Ipercoop, bar, ristorazione, negozi della Galleria) fino al 10 ottobre 2021. L’attrazione e il relativo concorso saranno attivi dal 1° luglio al 26 settembre seguendo i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 16.00 alle 20.00; venerdì dalle 16.00 alle 21.00 e nel weekend dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 21.00. Ma le novità non finiscono qui! Tutti i mercoledì e le domeniche di luglio, a partire da domenica 4 luglio, dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19, i clienti potranno partecipare alla promozione RADDOPPIA LO SHOPPING con la possibilità di acquistare un carnet di buoni spesa del valore di € 50 a soli € 25.

Coloro che consegneranno scontrini del giorno in corso per un totale minimo di € 20, potranno acquistare alla cifra di soli € 25 un carnet di buoni acquisto del valore complessivo di € 50 (fino a un massimo di 2 carnet a persona al giorno). I carnet sono spendibili dal momento dell’acquisto, fino e non oltre il 22 agosto 2021 presso tutti i negozi, Ipercoop, bar e ristoranti della Galleria Commerciale. Con questa iniziativa, lo shopping center, da sempre attento alle esigenze dei suoi visitatori, vuole incentivare sia lo shopping in una modalità assolutamente conveniente, che la possibilità di trascorrere del tempo in serenità e sicurezza all’interno del Parco Commerciale. Inoltre, organizzando attività per tutta la stagione estiva, il centro vuole coinvolgere e attrarre i suoi visitatori confermandosi ancora una volta come luogo di aggregazione sociale, perfetto per chiunque rimanendo in città, voglia concedersi un po' di svago in serenità e sicurezza.