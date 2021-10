Uomo trovato morto a Torino, aveva un coltello conficcato nell'occhio

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato ieri pomeriggio dai Carabinieri di Torino in una cantina del condominio in via Principi d'Acaja 38.

L'uomo, 52 anni, è stato colpito mortalmente al capo con un coltello. Non si esclude che l'omicidio possa risalire a qualche giorno fa. All'arrivo dei Carabinieri, il cadavere era riverso supino al centro della stanza con il coltello conficcato nel bulbo oculare.

La cantina era chiusa e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per sfondarla. La vittima abitava ultimamente da sola in un appartamento dello stesso stabile.