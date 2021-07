Dal Nord Ovest – Donna alla guida esce di strada e si ribalta in una risaia

Poco prima delle 15 di oggi, 28 giugno, i Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli sono intervenuti sulla Strada delle Grange per un incidente stradale. Una vettura condotta da una donna di circa 26 anni, per cause al vaglio dei Carabinieri, è uscita di strada finendo capovolta in una risaia attigua.

L'intervento delle squadre è valso all'estrazione della conducente e al primo soccorso sanitario fino all'arrivo del personale del 118. La donna è stata elitrasportata al CTO di Torino per le cure del caso.