Scontro tra mezzi all’incrocio, in azione Polizia locale a Biella

Sarà da accertare la dinamica dell’incidente stradale avvenuto poco dopo le 12.30 di oggi, 28 giugno, all’incrocio tra via Piave e Trieste, a Biella. A rimanere coinvolti due automezzi. Sul posto si è portata una pattuglia della Polizia locale per i rilievi e alcuni occupanti di un’auto si sono recati al Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito.