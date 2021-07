Prende 400 euro di merce ma ne paga 50 alla cassa automatica: scoperto dalla vigilanza

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Biella hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato un uomo di 37 anni che, secondo le prime ricostruzioni nel tardo pomeriggio di ieri, 27 giugno, aveva cercato di asportare dall’Esselunga di Biella merce per un valore di circa 400 euro.

Giunto alle casse, aveva pagato poco meno di 50 euro, avendo nel carrello però molti più prodotti, per un totale ben più alto. Superate le casse, è stato fermato dal servizio di vigilanza che aveva notato qualcosa di anomalo e aveva subito allertato le forze dell'ordine. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno constatato che l'uomo aveva cercato di portar via molta più merce di quella pagata e hanno provveduto a farla restituire all'avente diritto. L'uomo dovrà ora rispondere di tentato furto aggravato.