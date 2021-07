Percepivano illegalmente il reddito di cittadinanza, nei guai tre stranieri

Nella giornata odierna, 28 giugno, all'esito di approfonditi accertamenti finalizzati a far emergere casi di indebito conseguimento del reddito di cittadinanza, i Carabinieri della Stazione di Mongrando, in stretta collaborazione con il personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Biella, hanno proceduto a denunciare in stato di libertà tre soggetti stranieri ritenuti responsabili di percepire indebitamente il beneficio in questione.

Al termine di una scrupolosa attività di controllo, tra molti nominativi di titolari del beneficio sottoposti ad esame, sono emerse oggettive irregolarità a carico di tre uomini che hanno dichiarato falsamente di riunire i requisiti necessari per ottenere il citato sostegno economico. Nell'indagine dei militari dell'Arma sono finiti tre cittadini extracomunitari che hanno falsamente dichiarato di essere in possesso del requisito per cui si rende indispensabile la residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Gli importi complessivi, indebitamente ricevuti, sono stati quantificati in poco più di 20mila euro. Ora dovranno ora rispondere all'autorità giudiziaria di indebita percezione del reddito di cittadinanza.