Muore a 55 anni, Valle Cervo in lutto

È mancato all'affetto dei suoi cari Sandro Russo, impresario edile scomparso ieri a soli 55 anni. Era molto conosciuto in Valle Cervo, specialmente per la sua professione di artigiano: competente, professionale, era un appassionato di montagna e di camminate in mezzo alla natura.

Ne danno il doloroso annuncio la moglie Renata e i figli Emilio e Simone. Il Santo Rosario verrà recitato nella chiesa parrocchiale di Andorno Micca questa sera, alle 18.30. I funerali, organizzati dall'Impresa Funebre Figli di Mosca Giacomo, avranno luogo domani, alle 14.30, nella Basilica Antica di Oropa. Dopo la messa, il corteo funebre proseguirà per il cimitero di Andorno Micca.