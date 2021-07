Caprone a spasso di notte per la strada di Benna

Nuovo caso di animale a spasso per le strade della nostra provincia. Questa volta la segnalazione è arrivata da Benna dove, nella serata di ieri, 27 giugno, si è visto aggirare un caprone in un punto pericoloso della viabilità cittadina. Probabilmente l'animale si era allontanato da una vicina fattoria. In breve tempo, è stato rintracciato dalle forze dell'ordine e riconsegnato al suo legittimo proprietario.