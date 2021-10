Biella piange la morte di Francesca Acciarito

Biellese in lutto per la morte di Francesca Acciarito, mancata nei giorni scorsi all'età di 72 anni. Sposata con tre figli e tantissimi nipoti, “Franca” era molto conosciuta a Biella e nel circondario per il suo carattere solare e sempre disponibile. Per molti anni, infatti, aveva gestito un bar a Gaglianico, con competenza e capacità.

Il Santo Rosario sarà recitato a Biella martedì 29 giugno alle 20 nella chiesa parrocchiale del Villaggio Lamarmora. I funerali, organizzati dalle Onoranze Funebri Caldera, avranno luogo mercoledì 30 giugno, sempre al Villaggio Lamarmora, alle 10. La salma riposerà nel cimitero di Biella Chiavazza.