La sequoia centenaria di Chiavazza testimonial del Biellese a Milano e Torino

In quattro settimane quasi mille manifesti sono stati esposti per le strade di Milano e Torino, per comunicare le bellezze, conosciute o nascoste, del Biellese, riassunte nello slogan “Naturalmente Biella” che, come spiega Christian Clarizio per ATL “rappresenta la risposta che di volta in volta viene data alle diverse domande che il turista potrebbe porsi”.

A questa campagna si aggiunge, come nuovo testimonial, la sequoia centenaria di Chiavazza. L'albero monumentale si trova a circa cinque minuti da Biella, lungo la strada del Bottegone, antica via per Ronco Biellese. L’intento è quello di far conoscere il più possibile il fascino e la maestosità di questo esemplare secolare, per molti ancora sconosciuto. La possibilità di godere di esperienze diverse, insolite, istruttive e, allo stesso tempo, accattivanti, senza rinunciare a natura, sport e cultura è una delle leve su cui Fondazione BIellezza e ATL Biella – Valsesia – Vercelli hanno deciso di puntare avviando da inizio giugno una campagna di valorizzazione turistica nei capoluoghi di Piemonte e Lombardia. “Ora che è possibile tornare a viaggiare in sicurezza – sostiene Paolo Zegna, Presidente di Fondazione BIellezza -, è fondamentale attrarre nuovi turisti, anche incuriosendoli con particolarità insolite del nostro territorio: noi lo amiamo e desideriamo che venga scoperto, in tutti i suoi aspetti, da sempre più visitatori”.

L’area è stata ad oggi valorizzata grazie ad uno sforzo condiviso: Fondazione BIellezza, in collaborazione con la proprietà, ha contribuito stanziando fondi per la pulizia e la segnaletica dell’area. “La sequoia rappresenta un patrimonio importante di tutto il Biellese – ha dichiarato Nicolò Mosca - proprietario dell’area – ed è giusto e vale la pena che venga valorizzato come tale.”