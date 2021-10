Un viaggio in bicicletta da Oslo a Graglia per Enrico Riccardi FOTOGALLERY

Enrico Riccardi è un biellese di 39 anni nativo di Graglia. Con molta semplicità racconta di aver scelto di trasferirsi all'estero per fare il ricercatore scientifico, ha girato varie sedi nel mondo e in questo periodo si trova nella capitale della Norvegia, ad Oslo; si occupa semplicemente di "chimica computazionale e intelligenza artificiale", ambiti sui quali si giocano molte scoperte future in aiuto all'umanità. Enrico Riccardi, sabato sera 26 giugno è arrivato a Graglia e precisamente alla festa di Campra in .... bicicletta dopo un viaggio durato due settimane dopo aver percorso ben 2.400 chilometri.

Ma non è tutto: in perfetto stile sorpresa per i suoi genitori, si è presentato alla festa vestito ancora da ciclista e avvicinandosi al tavolo ha esordito dicendo:" Posso sedermi con lor signori?" Sicuramente, il momento sarà stato molto emozionante oltre alle circostanze particolari; ma perchè venire da Oslo a Campra in bicicletta?" ma perchè no? - risponde prontamente Riccardi - volevo fare una sorpresa ai miei genitori e venire in bicicletta mi è sembrato un modo più che ottimale per vedere cose nuove e fare nuove conoscenze"

Enrico, come si è preparato e cosa ha preparato per viaggiare?

"Normalmente faccio sport e vado in bicicletta e quindi non ho faticato nel pensare di intraprendere questa avventura. Ovviamente per viaggiare bisogna essere più leggeri possibile. Ero in sella ad una bici da strada, una Pinarello, poche borse, un cambio leggero, pernottamento attraverso Airbnb, e uno strumento per il mio lavoro, il computer."

Enrico, ma usava il computer?

"Si, ci lavoravo, dove era possibile connettersi passavo un paio d'ore al mattino lavorando per poi rimettermi in sella e continuare il viaggio".

Parliamo di quello che le ha regalato questo viaggio, in bene e in male.

"Una bellissima esperienza, viaggiare in bici è bellissimo, un modo lento di fare turismo, di vedere luoghi bellissimi che altrimenti non vedresti e di incontrare persone che passando velocemente non avresti l'opportunità di incontrare, oltre alla consapevolezza che questo modo di fare turismo sta aumentando positivamente".

E cosa non le è piaciuto?

"Del viaggio tutto bellissimo, ma ci sono dei dati oggettivi da riscontrare e purtroppo maggiormente in Italia. Qui il rispetto per il ciclista è bassissimo, vale a dire che un automobilista dovrebbe provare ad andare in bici per avere più rispetto. Auto che ti passano a pochi centimetri, che ti tagliano la strada, che non ti rispettano....non deve essere necessario andare in giro con un "blindato" per essere al sicuro. All'estero non è cosi, il ciclista è rispettato ed è rispettoso degli altri, consapevoli entrambi, ciclisti e automobilisti, noi siamo la parte debole sulla strada".

Parliamo infine di strutture, che differenze ci sono con gli altri stati?

"Ancora molte, c'è stata una mancanza di una pianificazione sulle infrastrutture quando venivano ridisegnati gli assetti sulla viabilità era il momento di inserire le vie ciclabili e pochi lo hanno fatto. Va comunque detto che quelle esistenti sono fatte molto bene, costruite in modo adeguato e ben utilizzabili sono ancora poche.

Proprio per questo, sabato scorso quando sono arrivato a Gattinara, dopo 2.400 chilometri, ho preferito passare dalle colline ( Ponzone e Pettinengo) piuttosto che fare la statale. Ma ne è valsa la pena... appena arrivato a destinazione, ho fatto il bagno nell'Elvo, ovviamente vestito, e poi ho incontrato i miei genitori"