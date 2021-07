Temporali, vento e grandinate: è di nuovo allerta gialla nel Biellese

Nuova ondata di maltempo sul Biellese. A segnalare la novità sul fronte meteo, l'Arpa Piemonte sul proprio sito con una nota che recita: “Un'area di alta pressione presente sul bacino del Mediterraneo assicura ancora condizioni di tempo soleggiato con temperature elevate per il pomeriggio odierno. Stasera l'avvicinamento di una circolazione depressionaria attualmente localizzata sul golfo di Biscaglia causerà temporali sui settori alpini e prealpini piemontesi settentrionali e nordoccidentali e sulle pianure adiacenti. Domani l'afflusso di aria fredda instabile sarà più marcato, determinando rovesci e temporali più intensi e diffusi, in particolare sui settori pianeggianti. Sono attesi locali allagamenti, isolati fenomeni di frana superficiale, forti raffiche di vento, fulmini e possibili grandinate in prossimità dei fenomeni più intensi. Mercoledì la depressione traslerà ulteriormente verso est, determinando una rotazione da ovest, nordovest delle correnti sul Piemonte, con diffuse condizioni di foehn che favoriranno un rasserenamento del cielo. Gli aggiornamento dell'allerta sono consultabili alla sezione specifica (clicca qui sul sito dell'Arpa)".