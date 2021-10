Il ciclista delle memoria è arrivato nel Biellese, prima tappa a Mottalciata: “Per onorare i caduti” FOTO

“Ho sempre voluto visitare i principali luoghi delle stragi per onorare i caduti e ringraziarli per la democrazia e la Costituzione che ci hanno donato grazie al loro sacrificio”. Con queste parole il ciclista della Memoria Giovanni Bloisi ha commentato ai nostri taccuini l'arrivo a Mottalciata, prima tappa del percorso della Memoria, di scena in questi giorni nelle regioni di Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

Con lui, l'immancabile bicicletta, tenda, sacco a pelo e un tricolore italiano. Da anni, infatti, Bloisi viaggia in sella alla sua bici nei luoghi della memoria delle due guerre mondiali per portare il proprio messaggio di pace: dalla Russia a Israele passando per molti stati europei e località italiane. Ad accoglierlo, nella tarda mattinata di oggi, 28 giugno, il sindaco Roberto Vanzi e una delegazione dell'ANPI Biella, guidata dal presidente Gianni Chiorino: “Si tratta di un momento significativo: è un atto di memoria, che noi lodiamo significativamente. Fare memoria è riscoprire le nostre radici e lottare contro l'indifferenza”.

Nel corso della visita, Bloisi si è recato al cimitero di San Vincenzo, rendendo onore ai partigiani uccisi nel terribile eccidio avvenuto il 17 maggio 1944. Per l'occasione, il primo cittadino ha donato due spille recanti lo stemma di Mottalciata. “L'ho ringraziato personalmente – sottolinea Vanzi – Sono onorato di aver accolto un'iniziativa così importante: visitare i luoghi della memoria dove sono caduti i nostri partigiani significa ripercorrere la strada del martirio e del sangue versato per la libertà, insieme alla storia del nostro paese”.

Salvo soprese dell'ultimo minuto, il programma della giornata prevede altre tappe: Cossato, Vigliano Biellese, Biella, Donato Lace e la Valle d'Aosta per poi terminare nella metà di luglio in Liguria.