Da oggi via mascherine all'aperto, i commenti dei biellesi: “C'è voglia di normalità"

Un ritorno graduale alla normalità. Questo il pensiero comune dei tanti biellesi, intercettati e intervistati in via Italia nel giorno dello stop delle mascherine all'aperto: da oggi, infatti, non è più obbligatorio indossarle negli spazi esterni. Un provvedimento che, complice la zona bianca, molti attendevano con trepidante attesa.

Numerose le persone che hanno deciso di passeggiare per le vie della città di Biella senza il proprio dispositivo, divenuto il simbolo per eccellenza nella lotta al Covid-19. “Siamo felicissimi di poter tornare a respirare l'aria che ci circonda senza la mascherina – commentano alcuni – Speriamo che sia l'inizio della fine dell'emergenza: c'è voglia di tornare a vivere una vita normale”.

Non sono mancati molti altri biellesi con indosso la mascherina all'aperto, nonostante non ci fossero altri vicino a loro. “La prudenza non è mai troppa” – confida qualcuno: va segnalato, infatti, che permane l'obbligo di metterla al chiuso o se non è possibile mantenere il distanziamento all'aperto, in caso di assembramenti.

Anche il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post a commento della giornata: “Da oggi via le mascherine all’aperto. Un momento da vivere con gioia e con attenzione. Un ritorno alla vita di cui tutti avevamo bisogno. Proteggiamo questa preziosa libertà con prudenza e buonsenso”.