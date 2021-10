Cosrab sulla discarica del Brianco: “Parere negativo, ecco perchè”

Sul progetto della discarica di amianto nella frazione Brianco di Salussola, Cosrab, consorzio per lo smaltimento dei rifiuti nell'area biellese, ha espresso il proprio parere nella conferenza dei servizi di lunedì, svolta in via telematica in Provincia.

Spiega Roberto Poletti, consigliere di amministrazione Cosrab: «Il nostro parere è negativo per una serie di motivi. Anzitutto il sito non è stato individuato come prassi dalla Regione, ma da un privato e quindi per esigenze privatistiche aziendali. È evidente che la costruzione del sito comporterebbe problemi sul territorio: per le falde acquifere e quindi per le coltivazioni, per la vicinanza delle abitazioni e per la realizzazione di un sopralzo (dove verranno interrati i rifiuti) che sarà alto 10 metri e la cui stabilità sarà un'incognita. In sintesi, siamo fortemente convinti che quello non sia il luogo adatto».

Cosrab continuare a seguire da vicino la domanda: «Qualora anche il sito dovrebbe essere realizzato» aggiunge Poletti «noi continuareremo a vigilare affinché vengano rispettate le regole e soprattutto salvaguardata la salute dell'ambiente e delle persone».