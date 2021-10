Bioglio: Si è concluso il secondo anno di sperimentazione della scuola parentale

Venerdì, 25 giugno, si è concluso il secondo anno di sperimentazione della scuola parentale di Bioglio gestita dalla cooperativa Tantintenti. Commenta cosi' il Sindaco di Bioglio Stefano Ceffa: "Abbiamo vissuto due anni scolastici complessi. La scuola di Bioglio doveva chiudere, c'erano "solo" 7 bambini. Lo scorso anno erano 20, quest'anno anche, per il prossimo siamo nuovamente al "tutto esaurito" segni di come dalle famiglie stiano emergendo bisogni educativi nuovi che si affiancano a quelli soddisfatti dalla scuola "tradizionale". E' molto bello che tutti i bambini che hanno terminato il loro percorso alla scuola parentale proseguano nella scuola primaria. Le Maestre della nostra scuola primaria sono da sempre "avanti" nell'innovazione metodologica e anche in questa occasione hanno dimostrato grande intelligenza educativa costruendo un bel punte con la scuola parentale che consente di valorizzarne gli stimoli educativi e pedagogici in una contaminazione positiva valorizzando anche il nostro paese rendendo attrattiva anche la nostra scuola primaria che è da sempre un fiore all'occhiello del nostro paese.