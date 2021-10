Occhieppo Inferiore, abbattimento barriere architettoniche al cimitero

Abbattimento barriere architettoniche ad Occhieppo Inferiore dove il Comune ha investito 80 mila euro per la completa ristrutturazione della palazzina d'ingresso del cimitero comunale e la realizzazione di un bagno per disabili. “Che prima non c'era. – precisa il sindaco Monica Mosca – Sulla parte sinistra di questo complesso c'erano invece due bagni molto piccoli che abbiamo sostituito con il bagno per i disabili e con quello per tutte le altre persone".

Cambio di destinazione per l'ex camera mortuaria del cimitero, sita sempre sulla parte sinistra della palazzina, dietro i bagni. “Abbiamo utilizzato questo grande spazio – spiega il primo cittadino – per realizzare un front office per il custode del cimitero in modo che, all'occorrenza, possa dare informazioni alla cittadinanza, e, nella parte posteriore, un piccolo magazzino”.