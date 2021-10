Biella: con il 17° Meeting Nazionale Gomitolo di Lana torna la grande atletica su pista FOTOGALLERY

Sabato 26 giugno è andato in scena uno dei grandi eventi biellesi di atletica su pista, il Meeting Nazionale Gomitolo di Lana sotto l'egida della Fidal regionale. L'evento, che si è tenuto presso lo Stadio La Marmora di Biella, organizzato dal Bugella Sport, ha registrato circa 450 partecipanti e prevedeva le categorie Ragazzi, Cadetti, Juniores, Promesse, Master e Seniores, sia maschile che femminile.

Davanti ad un pubblico di 300 persone rigorosamente accreditato in base alle norme anti covid e con temperature estive, atleti provenienti da tutto il nord-Italia si sono dati battaglia per i titoli nelle varie categorie. Matilde Bonino della Stronese ha dato il meglio di sè nei 3000 risultando migliore biellese. Soddisfatto Vichy Meliga, vice presidente del Bugella e curatore dell'organizzazione che ha apprezzato le parole di Daniele Scudellaro, presidente provinciale Fidal per un'organizzazione precisa e puntuale e la presenza di Clelia Zola presidente Fidal regionale .

All'interno dell'evento era presente anche il trofeo Silvano Biscuola, nella 1000 cadetti e cadette e da segnalare la partecipazione della categoria Fispes vinta da Rizzi Gaia della G.S. non vedenti Milano.

Clicca qui per le classifiche