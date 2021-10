Rosetta la Delfa settima ai campionati assoluti di Rovereto

Fine settimana intenso per l'atleta biellese Rosetta La Delfa, della U.G.B. Biella, che venerdì scorso si è classificata quarta ai campionati assoluti di marcia nel Trentino. Quarantaquattro anni, sposata con due figli, imprenditrice a Candelo, è tornata alle gare dopo uno stop che l'aveva vista primeggiare nella categoria cadetti, da ragazzina: " Da alcuni anni ho ripreso a correre in alcune gare di paese - commenta La Delfa - e una sera ho ritrovato l'allenatore che mi seguiva quando ero ragazzina. Mi ha stimolato e consigliato di riprendere con la marcia e cosi è stato, portandomi a nuove soddisfazioni ed emozioni. Mi sono presentata agli italiani con il settimo tempo e chiudere quarta è stata una grande soddisfazione. Ovviamente c'è il rimpianto per il podio mancato per soli 25", ma il percorso era molto impegnativo e nervoso e poco adatto al mio modo di correre. Fortunatamente la mia maturità mi ha consentito di tenere la concentrazione - temina La Delfa - e un passo costante, alla mia età posso essere semplicemente contenta."