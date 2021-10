“Giornata mondiale contro la droga”. Fratelli d'Italia in piazza per dire no alla legalizzazione

Va da se che lo Stato non può pensare di legalizzare e rendere disponibili per legge le sostanze tossiche, nella fattispecie le droghe in grado di compromettere la salute dei cittadini, È bene precisare che il consumo di stupefacenti compromette gravemente lo sviluppo della persona, in particolare di quelle giovani. questo è in conflitto con i dettami costituzionali.

Pertanto, sulla base di questi principi, lo Stato deve esclusivamente e necessariamente mettere in atto misure a tutela della salute dei cittadini e, la legalizzazione degli stupefacenti non ne fa parte. La legalizzazione delle droghe andrebbe a fare il paio con una già grande contraddizione: lo Stato, che vende e permette il consumo del tabacco, nonostante siamo note le conseguenze nefaste sulla salute e le numerose morti causate. Lo stato non può rendere più accessibili e distribuire sostanze tossiche alla popolazione, NON È ETICO !

Perché sono contrario alla legalizzazione delle droghe:

per l’alta tossicità per l’organismo e per l’elevato rischio di sviluppare malattie psichiatriche.

Rendere facilmente disponibili gli stupefacenti aumenterebbe il numero dei consumatori e delle dipendenze, specie delle persone vulnerabili e, moltiplicherebbe il rischio di acquisire e trasmettere malattie infettive. L’uso delle droghe aumenta la possibilità di coinvolgimento in incidenti a causa dell’alterazione delle funzioni neuropsichiche, compromette la vita di relazione e dell’attività lavorativa, influenza negativamente la maturazione cerebrale nell’adolescente.