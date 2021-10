Disegno di Legge Zan, oggi a Biella Sentinelle in Piedi

“Nelle ultime settimane si è animato il dibattito sul disegno di legge Zan e sulla cosiddetta omotransfobia. Il testo della proposta di legge, presentato come necessario per punire le violenze e le discriminazioni nei confronti di chi prova attrazione per lo stesso sesso, o di chi vive con disagio il proprio sesso biologico, è innanzitutto inutile in tal senso: il nostro ordinamento giuridico infatti punisce già qualunque tipo di violenza, prevedendo anche aggravanti ove necessarie. Inoltre è pericoloso poiché non viene specificata la fattispecie di reato e quindi anche le opinioni potranno essere oggetto di denuncia. In gioco quindi c’è la libertà, oggi già ridotta ai minimi termini a causa delle restrizioni che hanno stravolto completamente la nostra vita e la nostra socialità. Siamo di fronte ad una sorta di legge bavaglio, che potrà potenzialmente rendere “omofobo per legge” chiunque non si allinei al mainstream mediatico”.

Così scriveva sulla propria pagina Facebook un mese fa Sentinelle in Piedi, la community contraria al disegno di legge Zan che, oggi, domenica 27 giugno, a Biella, alle 17 in piazza Duomo, terrà una manifestazione di protesta intitolata “Liberi nella verità”.

“Il nostro obiettivo non è solo fermare un iter legislativo. - si legge ancora sulla pagina Facebbok della community - E' una battaglia per il cuore dell’uomo, è una battaglia tra verità e menzogna, tra il bene e il male. Per questo abbiamo solo due opzioni: o seguire lo spirito del mondo e conformarci ad esso, o rispondere alzandoci in piedi per non venire zittiti. Queste sono le ragioni per cui scendiamo in piazza in tutte le città italiane”.