Cade dalla mountain bike sopra Giaveno: si sospetta l'interessamento della colonna vertebrale

E' caduto dalla sua mountain bike mentre percorreva una strada sterrata nei pressi della frazione Fornello di Giaveno, in Val Sangone. E ha riportato un grave trauma dorsale con sospetto interessamento della colonna vertebrale.

Il compagno che si trovava con lui ha dato immediatamente l'allarme poiché le condizioni dell'uomo apparivano gravi. In prima battuta sono arrivati sul posto i tecnici della stazione di Soccorso Alpino locale che hanno individuato l'infortunato e hanno così iniziato le operazioni di primo soccorso, mentre nel frattempo è giunta sul posto l'eliambulanza 118 che si era liberata da un intervento precedente.

Con l'equipe a bordo dell'elicottero l'infortunato è stato stabilizzato, imbarellato e trasportato in un luogo idoneo per l'imbarco sul velivolo e il trasferimento in ospedale dove è stato ricoverato in codice giallo. All'intervento ha collaborato anche il personale della Croce Rossa.