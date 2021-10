A Gifflenga si lavora sull’impronta ecologica

Sono state create le nuove aree ecologiche e comincerà la settimana prossima la raccolta differenziata tramite i cassonetti dotati di cupole accessibili solo con la tessera personale.

In questo mese la cittadinanza è stata messa al corrente di questo importante cambiamento attraverso una campagna di informazione di utilizzo dei nuovi strumenti, ma anche per rinfrescare la memoria sul sistema di conferimento differenziato dei rifiuti, su come e dove liberarsi degli ingombranti, degli olii esausti e sull’utilizzo dell’App Junker che aiuta a differenziare in maniera corretta i rifiuti domestici.

Entro la fine dell’anno ci sarà un altro importante cambiamento per il conferimento dell’umido. Per questo motivo comincerà presto la distribuzione dei bidoni per il compostaggio “ogni casa ha un giardino oppure un orto, avere del compost a disposizione aiuta nello smaltimento dell’umido trasformandolo in fertilizzante”.

Le spese di adeguamento sono attualmente sostenute da Cosrab, il Comune ripagherà con il risparmio ottenuto in qualche anno. Durante questo periodo per il cittadino non sono previsti aumenti della TARI, anzi se il conferimento sarà virtuoso è previsto una diminuzione della tariffa rifiuti.

Il sindaco Elisa Pollero “La conformazione del territorio comunale non era adatta alla raccolta porta a porta, essendo però uno degli ultimi comuni ad avere la raccolta stradale abbiamo pensato a questa soluzione per migliorare l’impatto ecologico. Queste calotte funzioneranno per migliorare la raccolta differenziata, e quindi abbassare i costi, ma anche come deterrente per i non residenti che abbandonavano da noi i loro rifiuti”.