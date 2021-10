Valdilana: quasi 100 appassionati alla decima edizione della Sopranissima FOTO

In frazione Soprana grande festa per gli appassionati della mountain bike per la prova unica dei campionati regionali Csain con assegnazione delle maglie: Da segnalare un ottimo Gabriele Cerruti But che tolta la veste di organizzatore si è cimentato in gara con un secondo posto di categoria.





Il cielo è limpido, non c'è l'afa opprimente della pianura ed il terreno di gara è in perfette condizioni. Sono le 9.30 quando il variopinto gruppo di mountainbikers lascia il rifugio "la Sella" per iniziare il trasferimento verso la frazione di Baltigati dove verrà dato il via alla competizione. Primi a partire sono junior, senior 1 e 2, veterani 1 e 2 e gentl 1, a 2 minuti partiranno le restanti categorie. Fin dal primo giro, e per tutta la gara, sarà la coppia della leynicese composta dal veterano Riccardo Ornaghi e dalla junior Lorenzo Barilati a condurre le danze con il senior 2, Simone Spanò ,che insegue a pochi secondi. Più staccati seguono Luca Finotti, Ferrario Giovanni, Andrea Tombolato, poi il forte atleta di casa Bollo Roberto quindi Graziano Zanolla. In decima posizione si classifica Raffaele Pionna che conquista il titolo tra gli junior. La gara non ha avuto particolari sussulti e le posizioni conquistate nei primi giri non cambieranno più, aumenteranno solo i distacchi. Come detto, a 2 minuti partono le restanti categorie debutt, gentleman, superg A e B, donne e primavera. La gara la conduce, dall'inizio alla fine, il forte valdostano Corrado Cottin vanamente inseguito da Valter Casalegno che, consapevole di puntare alla maglia di campione regionale. E così anche questa frazione fila via regolare garantendo la vittoria assoluta al gentl 2 Corrado Cottin che precede Valter Casalegno (neo campione regionale). Seguono il campione nazionale CSAIn Roberto Ciocca, poi Gianfranco Arrigoni, Aziz Carlo Ferri, Alberto Canta primo debuttante, Flavio Severico e Salvatore Gelli che vince categoria e campionato regionale tra i superg A, bissando il successo del campionato nazionale. Tra le donne vince, ed è la neo campionessa regionale, Maria Elena Belfiore, al rientro dopo un lungo forzato stop, così come il suo compagno di squadra, l'inossidabile Augusto Bosio che vince categoria e titolo tra i superg B. Tra i primavera vince Stefano Dessimone, ma la maglia di campione regionale se la aggiudica Marco Mondello cosi come tra i debuttanti il titolo lo conquista l'altro portacolori di casa bilake, Fabio Mungo. Questi i neo campioni regionali CSAIn specialità MTB XC primavera: Mondello Marco - bilake debuttanti: Mungo Fabio - bilake junior: Raffaele Pionna - cicli Tessiore senior 1: Graziano Zanolla - Lessona bike team senior 2 Stefano Brigato - bikers team veterani1: Riccardo Ornaghi - leynicese veterani 2 Massimiliano Tractioncontrol Cossano - bican gentleman 1: Bollo Roberto - free bike Trivero gentleman 2 Valter Casalegno bikers team supergentleman A: Salvatore Gelli - team F.lli Oliva supergentleman B: Augusto Bosio - bikers team donne B: Maria Elena Belfiore - bikers team