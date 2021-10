Chiavazzese: Nuovi traguardi e nuove sfide per un team di persone che guarda avanti

Sabato 26 giugno si è tenuto uno degli eventi del panorama calcistico locale più attesi in un momento dove sembra che tutto debba continuare come prima della pandemia. All'interno dello storico teatro di Chiavazza, i dirigenti della Chiavazzese hanno presentato il nuovo logo e i progetti che si delineano all'orizzonte, ovviamente con un pubblico ancora limitato in base alle normative anti-covid. Con forte determinazione, il Presidente Massimo Lorena e i suoi dirigenti hanno dapprima presentato il nuovo logo, con un restyling che vede l'aggiunta di un colore ufficiale societario, il blu ( oltre al cremisi) , un ammodernamento grafico sulla forma, mantenendo il simbolo araldico delle due chiavi con l'anno di nascita, e soprattutto, l'aggiunta di due iniziali molto importanti per la società, la M e la R modellate agli estremi delle due chiavi per commemorare il fondatore della Chiavazzese Marcello Rossetto.

Durante l'evento, sono stati ripercorsi anche i vari periodi della società mettendo in risalto la continuità operativa, per poi arrivare a tracciare quelli che saranno gli obiettivi del triennio e non ultima, la novità del nuovo impianto sportivo che verrà inaugurato tra poco e consentirà, finalmente, di giocare le partite in casa. "Finalmente potremo giocare le nostre partite in casa - ha commentato il Presidente Massimo Lorena - da cinque anni giochiamo i campionati fuori casa e per noi ha rappresentato un vero e proprio sacrificio con dispendio di energie e soldi. Il rione più popolato di Biella non poteva non avere un suo impianto e anche con le rassicurazioni del comune, su alcune aggiunte al progetto iniziale, possiamo guardare al futuro con ottimismo".