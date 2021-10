Biella in Consiglio Comunale per decidere su tariffa rifiuti, colonnine elettriche ed interventi edili

Ad aprire la seduta le interrogazioni dei gruppi di minoranza, molti i temi toccati, dai contenitori di olio usato abbandonati davanti alle scuole cittadine all’ordinanza comunale del 2010 priva di esecuzione riferita ad amianto sul tetto. La minoranza chiederà spiegazioni anche sulle opere pubbliche del secondo semestre del 2019 e dell’intero 2020, sul piano regolatore da revisionare per lo sviluppo urbanistico della città, porrà domande sulle funivie Oropa e sul futuro degli immobili “Ex Pettinature Riunite” ed “Ex Lanificio Rivetti”.

La discussione sulle interrogazioni terminerà in ogni caso alle ore 16 per dare spazio all’ordine del giorno che riguarda le variazioni di bilancio di esercizio 2021/2023, la definizione della tariffa rifiuti e i criteri per la ripartizione del fondo destinato alle agevolazioni, la disciplina del canone patrimoniale e di concessione per l’installazione di colonnine elettriche per ricarica autoveicoli, l’intervento di ampliamento del fabbricato in via Fratelli Rosselli 12 e l’accettazione di terreni in donazione.

I punti del giorno verranno indicativamente chiusi alle ore 22, ma con riserva di proseguire anche dopo tale ora fino a quando non saranno concluse tutte le operazioni di voto.

Nel rispetto delle normative per il contenimento dell’epidemia Covid-19 vigenti, la seduta si terrà a porte chiuse, ma si potranno seguire i lavori in diretta streaming.