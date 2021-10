Roppolo, all'incontro sulle campane della discordia i contendenti non si presentano

Grossa delusione venerdì sera, 5 giugno, a Roppolo per i 70 presenti all'incontro organizzato dall'amministrazione comunale sulla questione della sospensione dei rintocchi delle campane di Roppolo Piano dalle 23 alle 7, decisa dal parroco, Don Andriano Bregolin, che ha accolto la richiesta di due famiglie del paese disturbate durante le ore notturne.

I due contendenti, il parroco ed uno dei richiedenti, non si sono infatti presentati. “La delusione della cittadinanza – racconta il sindaco Renato Corona – è che non c'è stato il confronto diretto tra i due attori principali della questione, che avrebbero potuto spiegare le loro ragioni. I cittadini si sono dovuti accontentare delle mie risposte alle loro domande, come la motivazione della decisione del parroco, le procedure previste in caso di richieste di questo genere, i controlli che potrebbero essere fatti dall'Arpa e le eventuali conseguenze di questi controlli”.

Malcontento espresso anche nei confronti del parroco, per una decisione presa senza consultare prima la popolazione. “Il parroco ha preso questa decisione - commenta Corona - perché si è sentito in dovere di rispettare la legge. La cittadinanza ha però contestato che è stata accolta una richiesta presentata senza una prova che le campane di Roppolo Piano superino i decibel consentiti dalla legge. Io ho avuto un consulto telefonico con un dirigente e con un ingegnere dell'Arpa che si occupa della rilevazioni di emissioni sonore: mi hanno confermato che il 99,9% delle campane supera i decibel consentiti proprio perchè le campane sono strumenti costruiti per essere uditi a distanza. Inoltre, oggi con i martelletti elettrici che danno impulsi più decisi, i rintocchi sono molto più acuti, secchi e sonori rispetto al classico batacchio di bronzo contro il bronzo della campana. Quindi noi non abbiamo fatto intervenire l'Arpa perché ci sarebbe stata la concreta possibilità che le campane fossero zittite 24 ore 24, e non volevamo assolutamente a arrivare a questo”.

In conclusione di questo incontro, la cittadinanza ha deciso di formare un comitato ed autotassarsi per incaricare un'impresa privata di rilevazioni fonometriche in modo da avere un documento che attesti se le campane di Roppolo Piano superano o no i decibel di legge. “In questo secondo caso – precisa il primo cittadino, - mi hanno chiesto di essere il loro portavoce per presentare un'istanza di ripristino dei rintocchi notturni al parroco, al vescovo, oppure ad organi superiori della curia, tenuto conto che esiste un codice di comportamento emanato dalla diocesi, e impartito da ogni vescovo a propri parroci, che regola anche il suono delle campane”.