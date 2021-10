Pari Opportunità, la voce dei comitati forensi per Nasrin Sotoudeh

Lo scorso 30 maggio, la Presidente del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Biella, Giovanna Prato, insieme ad oltre 100 colleghi di tutta Italia, ha scritto una lettera alle istituzioni politiche e forensi del paese per chiedere la liberazione di Nasrin Sotoudeh, l'avvocata iraniana dei diritti umani, arrestata in Iran il 13 giugno 2018, e poi condannata a 33 anni di carcere e 148 frustate, per avere difeso una donna arrestata per aver manifestato contro l’obbligo per le donne iraniane di indossare il velo.

Il 30 maggio era il compleanno di Nasrin Sotoudeh, l'ennesimo trascorso in stato di detenzione. “I Comitati Pari Opportunità degli Ordini degli Avvocati, - si legge nella lettera - ritengono che la collega avvocata dei diritti umani non possa e non debba essere dimenticata. In carcere dal 2018 per le sue battaglie per i diritti umani e le discriminazioni di genere, nell’ottobre scorso è stata trasferita, dalla prigione di Evin, alla prigione di Qarchak (considerata “l'inferno”), le cui condizioni vengono descritte come disumane, dove, poco dopo, ha anche contratto il coronavirus. Ci sostiene il desiderio di giustizia, al nome della quale Nasrin Sotoudeh si è sempre messa al servizio ed il desiderio di dare voce a lei a cui, in questo momento, è impedito di avere voce. Reiteriamo, pertanto, la richiesta di una presa di posizione istituzionale in favore del rilascio di Nasrin Sotoudeh, che appare ancora più urgente, considerate le attuali condizioni di detenzione e sosteniamo la richiesta del marito, Reza Khandan, di invocare l'intervento delle Nazioni Unite a condurre un'indagine indipendente su tutte le prigioni iraniane ed a chiudere immediatamente il carcere femminile di Qarchak".