"Non può sempre essere un atto dovuto". L'opinione di Pietro Brovarone

Quando un uomo delle forze dell'ordine usa l'arma d'ordinanza e crea conseguenze fisiche all'autore di un delitto che era un pericolo concreto per l'incolumità altrui, diventa automaticamente un indagato. Si dice che è un atto dovuto, quasi che questa formuletta magica scagioni le istituzioni da responsabilità verso ciò che appare come una palese ingiustizia. Del resto chi ha visto il video del caso di Roma e poi ha visto il video di altro immigrato che in Germania, armato di coltello, prima di essere fermato, ha fatto 4 morti, capisce in maniera evidente che non vi è alcun atto dovuto nell'indagare un agente di polizia che ferma con l'unico strumento che, oggi gli è concesso in questo Stato, un soggetto fuori di senno che brandisce un'arma bianca.

Non c'è da fare alcun ragionamento su proporzione o sproporzione dell'utilizzo dell'arma da fuoco; per chi ha un minimo di dimestichezza con il mondo delle armi ha contezza, sulla scorta di studi scientifici, che a distanza ravvicinata la letalità di un coltello supera quella dell'arma da sparo. Ergo, non posso permettermi di far avvicinare a chicchessia un soggetto armato di coltello, in stato di evidente agitazione, un soggetto così va fermato e se l'unico strumento che ho è una pistola quella devo usare, pena il rischio che quel soggetto uccida persone innocenti. Tornando all'atto dovuto, francamente mi sembra che, volendo, si potrebbero trovare modalità tecniche che evitino al tutore dell'ordine di divenire sempre e comunque un indagato nel momento in cui usa l'arma di ordinanza o usa la forza per reagire alla violenza di soggetti che per scelta si mettono contro le istituzioni violando le regole del codice penale. Un procedimento penale è già di per sé una pena, perché alla base di quel procedimento vi sta una ipotesi di reato contestata al soggetto indagato.

Ora è evidente che persone che sono chiamate dalla collettività ad esercitare la forza a tutela della comunità stessa in condizioni difficili, contro soggetti che spesso non hanno nulla da perdere e sono soliti violare le regole di convivenza civile, devono godere di uno stato di presunzione di legittimità degli atti che li ponga nelle condizioni di operare a tutela del bene comune, senza il rischio costante di finire sotto processo penale. Credo che sia giunto il momento di aprire una riflessione politica sulla necessità di trovare gli strumenti giuridici per evitare quell'automatismo ingiusto detto "atto dovuto" che sconvolge la vita di onesti tutori dell'ordine. La storia, poi, in moltissimi casi ha dimostrato come quell'atto non era affatto "dovuto" posto che gli operatori di polizia dopo anni vengono scagionati con tante scuse.