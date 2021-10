Biellese meraviglioso: Alla scoperta delle Rive Rosse

L’area collinare delle Rive Rosse, al confine con la Baraggia, include dodici comuni tra le province di Biella e Vercelli: nel Biellese, Masserano, Casapinta, Mezzana, Soprana, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco e Sostegno. In provincia di Vercelli, Roasio, Lozzolo, Serra Valle Sesia e Gattinara. Sono così denominate per via del particolare colore dei suoli, dovuto all'affioramento delle rocce vulcaniche effusive.

Zone più aride con bassa vegetazione, colline rocciose, crinali e calanchi si alternano a vigneti e piccoli corsi d’acqua lungo i quali la vegetazione è più densa. Sono inoltre presenti due bacini artificiali, uno sul torrente Ostola tra Masserano e Curino, l’altro sul torrente Ravasanella tra Curino, Sostegno e Roasio. La vegetazione è caratterizzata da specie erbacee tipiche della Brughiera: l'Erica Cinerea, il Brugo (Calluna Vulgaris), la Molinia (Molinia Arundinacea); particolarmente ricca è l’avifauna. Una parte delle Rive Rosse è Sito d'interesse Regionale (SIR). Grazie all’estesa rete di sentieri escursionistici e ciclistici è una zona perfetta per la pratica delle attività sportive outdoor, in particolare la MTB, con itinerari vari e divertenti, più adatti per chi ha una buona preparazione, tra boschi, salti e paraboliche, discese e salite impegnative.

Per scoprire l’area possiamo raggiungere il Parco Arcobaleno, a cavallo tra Masserano e Curino: dalla SS 142 svoltiamo all’altezza di Brusnengo per poi proseguire verso Curino, frazione Gianadda, e poi svoltare a sinistra verso la frazione Cacciano. Quest’area è stata oggetto di un progetto di recupero ambientale successivo allo sfruttamento minerario per l’estrazione di materiali da destinare all’industria del vetro e della ceramica.

Un altro itinerario molto conosciuto è la salita alla Madonna degli Angeli, protettrice dei vigneti, classica destinazione per la merenda di Pasquetta. Per raggiungere la chiesetta, di origine cinquecentesca, posta in una posizione panoramica sulla sommità di una collina, si può parcheggiare nella Piazza del Mercato di Brusnengo e poi salire lungo Via Forte sino alla fine dell'asfalto e poi da lì continuare lungo il crinale. La chiesetta è accessibile il giorno di Pasquetta e il 2 agosto.

