Famigliola di caprioli paparazzata sulle strade biellesi FOTO

Tranquilli e per nulla spaventati, purtroppo, dalle auto che passavano si sono lasciati fotografare tranquilli. Per qualcuno sono immagini banali, scontate, qualcuno vorrebbe che mai si pubblicassero foto di animali per paura che un cacciatore lo uccida, qualcuno vorrebbe che fossero sterminati. Siamo un'umanità strana. A noi piace pensare, anzi ne siamo certi, che gli animali selvatici vivranno nonostante tutto, nonostante noi umani.