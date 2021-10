"Brovarone sull'argomrnto "Atto dovuto" ha messo luce sul concetto e sul suo uso"

Leggo oggi l'opinione del Signor Dott. Pietro Brovarone, circa l'uso abituale dell'automatismo nell'uso della frase tecnica "Atto dovuto" su episodi e/o fatti in cui rimango coinvolti operatori di polizia , ligi al dovere, al servizio, allo Stato Italiano e alla salvaguardia delle leggi in difesa dei cittadini stessi. Operatori di polizia che ogni giorno rischiano la vita per il bene di tutti e che incuranti del pericolo in cui loro stessi si espongono, per salvare vite umane o evitare che tragici fatti lo portino, rimangono loro stessi immischiati in questa ragnatela "Dell'atto dovuto" con ripercussioni personali forti e mille difficoltà fino al lungo percorso e alla ricerca della dovuta assoluzione.

Mi permetta, egregio Direttore, con la presente, di esprimere finalmente la mia soddisfazione, ringraziando vivamente e direttamente il dottor Pietro Brovarone, giudice, che stimo per competenza ed esperienza e che della Legge ne ha fatto la propria vita, che con questo argomento ha messo alla luce con chiarezza tale concetto e il suo uso in malcostume nonché la possibile soluzione .

La sua lettera mi permetta Dott Brovarone dovrebbe essere letta anche da quelle Istituzioni competenti e autorevoli che potrebbero far si che queste cose cambino e che ciò avvenga per il bene di tutti e non solo agli operatori di polizia. Grazie tante e buon lavoro.

Roberto Rossi