Portula: Donazioni al Centro Alzheimer molto apprezzate da operatori e ospiti

E’ sempre grande l’attenzione del territorio per il Centro Diurno Autonomo Alzheimer “A.Cavagnino” di Portula: nelle ultime settimane sono tre le donazioni pervenute al Centro, ciascuna delle quali molto apprezzata per la sensibilità dei donatori e la qualità dei materiali offerti, che vanno ad arricchire i mezzi a disposizione degli operatori per la miglior gestione dei pazienti affetti da Alzheimer e da altre forme di demenza.

La prima donazione è stata effettuata da Tiziana Canobio e dalla sua famiglia, in memoria dei genitori Clara e Giuseppe: «Abbiamo ricevuto dalla Signora Canobio arredi da terrazzo e materiale per la pratica del giardinaggio – spiegano gli operatori del centro – il tutto risulta molto prezioso per le attività all’esterno, che risultano di grande rilievo per i nostri pazienti. Il giardinaggio in particolare è un’attività di grande stimolo per i malati di demenza – aggiungono – in quanto richiede sia impegno fisico che mentale, offrendo loro la possibilità di un’esperienza quotidiana gratificante, con obiettivi anche lontani: dalla semina alla raccolta si sperimenta l’attesa. Nel praticarlo, i nostri ospiti ritrovano ricordi, sono sereni e tranquilli e dimostrano un miglior livello di attenzione».

Non meno importante la seconda donazione pervenuta al Centro Alzheimer di Portula: Sara Falmenta e le sue colleghe della Scuola Primaria di Prato Sesia e Romagnano Sesia hanno voluto ricordare la mamma di Sara, Ida Bedolis, offrendo al centro diurno il necessario per l’acquisto di una coperta sensoriale terapeutica e di una tavola multisensoriale: «Si tratta di strumenti considerati tra i più efficaci per le terapie non farmacologiche su pazienti con varie forme di demenza – spiegano ancora gli operatori del Centro – in grado di fornire stimolazione visiva, tattile e sensoriale, restituendo ai pazienti l’importante sensazione del “fare”: viene stimolata la manipolazione e la presa, ma anche attività cognitive come i riconoscimento dei colori, l’interazione con i suoni, il mantenimento dell’attenzione e, attraverso le immagini, si attiva anche il processo di reminiscenza».

Infine, preziosa anche la donazione di una plastificatrice e di panche e tavolini per le attività in cortile, effettuata dall’Associazione Avis di Coggiola grazie al gruppo “Titans Italian Beard Club”: «Anche in questo caso si tratta di materiale che ci permette di far stare i nostri ospiti all’esterno – spiegano i responsabili del centro – e gli studi più recenti dimostrano che le attività all’esterno producono effetti benefici sulla riduzione del dolore e sul livello dell’umore dei pazienti».

Per questi slanci di generosità, il Presidente dell’Unione Montana Pierluigi Prino e l’Assessore ai Servizi alla Persona, Francesco Nunziata, esprimono viva gratitudine: «Come sempre, il nostro Ente è profondamente impegnato nella gestione dei servizi rivolti ai pazienti con vari tipi di demenza – dicono – e sentire il territorio così vicino ci conferma che il lavoro che i nostri operatori svolgono quotidianamente con impegno e passione è compreso ed apprezzato. Ringraziamo sentitamente i generosi donatori, la cui sensibilità è preziosa perché i nostri servizi possano continuare a migliorare».