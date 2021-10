Ginnastica Artistica: A Rimini le “Finali Nazionali Silver Summer Edition “.

Sono partite il 18 giugno a Rimini le “Finali Nazionali Silver Summer Edition “.

Centinaia di atleti e atlete provenienti da tutta Italia per contendersi il titolo di campione nazionale e partecipare alla festa della ginnastica. La società Pietro Micca anche quest'anno si è presentata in gran spolvero con tantissimi ginnasti di tutte le età. Un' esperienza unica, grandi emozioni e la possibilità di tornare a gareggiare davanti ad un pubblico.

Ad inaugurare la manifestazione per la ginnastica artistica femminile in LB A4: De Bernardi Beatrice e Versaldo Maria Giovanna, in LB A3: Meliconi Vittoria, Rimondi Lucrezia, in LA3 A1Mirci Vera, Monteleone Giulia e Trudettino Adele.

Per quanto riguarda la sezione maschile in LBA3: Giunta Leonardo e Quaregna Francesco si qualificano per la finale dove occorreranno un ventesimo posto per Leonardo e un 12 per Francesco che ottiene anche un ottimo 7 posto al funghetto. In LB J1 Segala David.

Non solo gare individuali ma anche di squadra. In serie D LB Open Giunta Leonardo, Quaregna Francesco e Segala David sfiorano la qualificazione

Ottima prova anche per le ragazze della serie D LC Allieve formata da Borghetto Aurora, Carbone Amelia, Lunghi Emma, Rimondi Lucrezia.

Le gare si susseguono una dopo l'altra con ritmo serrato, nell' individuale LA3 A4 primissima esperienza per Angeletti Amalia, Bettinelli Greta, Carta Zina Arianna, Depetris Lodovica, Miccoli Anita, Pozzati Giulia, Quaregna Sofia e Tedeschi Giulia.

In LB A1 Lunghi Emma ottiene la finale lottando con 114 avversarie e chiude 22 migliorando la posizione rispetto alla qualificazione.

In LC A2 Borghetto Aurora manca la finale per un soffio, nemmeno 0.050 la separano dall’ultimo posto disponibile

In LC A2: Carbone Amelia conduce una ottima gara di qualificazione classificandosi 8 su 90 ginnaste, in finale chiude 34 con il 4° punteggio a volteggio.

In Serie D LA Allievi alla loro prima esperienza Buscaglia Tommaso (classe 2013), D'Altoè Andrea (2012), Pellerei Elio (2013) e Quaregna Sebastiano (2013)

Ottengono un 11° posto di tutto rispetto mancando per pochissimo la finale.

Il 22 giugno tocca alle "grandi" della Pietro Micca femminile scendere in pedana per il campionato Individuale LE. Alice Cozzula e Vera Rossin in junior 1, Arianna Bottigella e Valentina Carnini in junior 3, Giorgia Mazzola in senior 1. Prestazioni di alto livello in gare molto combattute permettono a tutte e cinque le ginnaste di centrare ben 11 finali di specialità con otto piazzamenti tra le prime 10 ginnaste italiane.

Una finale carica di tensione, con tutte le atlete schierate nella stessa gara, fattore determinante che ha permesso alle ginnaste di sostenersi a vicenda, di non far mai mancare il tifo alle proprie compagne, mescolando lacrime e gioie e che ha sottolineato ancora una volta quanto il gruppo possa fare la differenza.

Alice 28° all' all around) ottiene la 5 posizione sia a volteggio che a parallele con un’esecuzione precisa e pulita. Vera 10° in classifica generale e 8 a volteggio. Valentina 11 all around e nella finalissima un ottimo 5 posto alla trave. Giorgia 13 al concorso generale e 4 a volteggio, solo mezzo decimo la separa dal terzo posto. Arianna si piazza 7° all around e dopo aver sfiorato il podio con un'ottima prestazione a corpo libero, 4° a un decimo dalla terza, conquista uno splendido bronzo a volteggio con un tsukahara raccolto che le vale un bel 12.950.

Le gare non finiscono qui, la manifestazione continua fino a domenica e per la Pietro Micca ancora tante soddisfazioni da raccogliere. I ringraziamenti vanno agli allenatori Giulio Antoniotti, Noemi Ferraris e alla responsabile tecnica Marica Giovannini che stanno accompagnando i ragazzi in questa avventura e agli allenatori Laura Martinelli, Sofia Passini e Anna Fongaro che da casa non fanno mancare il loro sostegno.