Biella Rugby saluta e ringrazia nove giocatori

Sono nove i giocatori che nella prossima stagione non vestiranno i colori del Biella Rugby. Si tratta di: Antonio Careri, Davide Zorzetto, Sam Evans, Samuele Calosso, Alberto Duc, Mattia Marcuccetti, Fausto Perissinotto, Franco Cassutti e Giorgio Granieri (quest’ultimo proseguirà solo con la seconda squadra).

Lascia il club anche la fisioterapista Carola Isella.

Corrado Musso, direttore sportivo Biella Rugby Club: “Premetto che è sempre difficile e triste salutarsi, lo è ancora di più dopo questa stagione emmezza rovinata dalla pandemia che ha portato i ragazzi a raggiungere casa nel più breve tempo possibile. Siamo veramente dispiaciuti nel vedere andare via ragazzi che sono stati qui per più di una stagione e che hanno dato tanto alla società. Ognuno ha fatto le proprie scelte, com’è giusto che sia, qualcuno ha avuto semplicemente altre opportunità e gli auguriamo il meglio. Noi comunque stiamo preparando la squadra che affronterà la prossima stagione e ci sono tutti i presupposti per fare bene. Ringrazio di cuore anche Carola che ci ha seguiti nelle ultime stagioni. Ha iniziato con noi quando era giovanissima e ancora poca esperienza, ma si è buttata nella mischia con grande cuore e si è sempre dimostrata più che all’altezza dei compiti assegnati. Sarà una grande perdita”.

Biella Rugby ringrazia tutti ed augura loro buona fortuna per il seguito delle loro carriere sportive e non.