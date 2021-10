On. Roberto Pella (FI): "Forza Italia chiede urgente proroga termine delibere Tari"

Forza Italia, da sempre vicina a sindaci e amministratori locali, si unisce alla richiesta urgenza di proroga, di almeno un mese, del termine per deliberare i provvedimenti comunali relativi alla TARI in scadenza al 30 giugno. La richiesta, avanzata da ANCI anche in sede di Conferenza Stato-Città, permetterebbe ai Comuni di poter perfezionare i complessi atti in corso di deliberazione e di approvare i bilanci con efficacia. Atti che includono anche l'applicazione delle agevolazioni previste dallo stesso Sostegni bis, per le quali non sono ancora state comunicate ufficialmente le assegnazioni, impedendo l'accertamento dell'entrata nei bilanci dei Comuni. A questa impossibilità oggettiva, si aggiunge poi la difficoltà connessa all'applicazione del nuovo e complesso metodo ARERA per la determinazione dei costi di servizio.