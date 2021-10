San Giacomo del Bosco: Scontro in rotonda tra due auto, illesi i conducenti FOTO

Incidente a Masserano tra due auto - Foto Benedetti per newsbiella.it

I Carabinieri di Cossato stanno valutando le responsabilità e la dinamica dell'incidente di poco fa, poco dopo le 12 di oggi 26 giugno, avvenuto alla rotonda di San Giacomo del Bosco, Masserano, tra due auto.

Coinvolte una Renaul Capture e una Fiat Stilo che a causa dell'impatto è uscita di strada finendo nel boschetto adiacente la rotonda. Tutti gli occupanti delle auto, tranne un grosso spavento, sono rimasti illesi. I Vigili del Fuoco, sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza mezzi e luogo mentre i sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi accertandosi della buona salute delle persone che non hanno avuto necessità del trasporto in ospedale.