Mottalciata: Perde il controllo dell'auto e si schianta su una colonnina del gas FOTO

Ha fatto tutto da sola la conducente dell'auto che, per cause in via di accertamento da parte dei Carabinieri di Cossato, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro la colonnina del gas di una abitazione demolendola.

Sul posto, oltre al 118 che ha preso in carico la donna per il trasporto in ospedale per accertamenti, sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area invasa dall'abbondante perdita di combustibile ed evitare ulteriori danni a cose o persone.

Le operazioni sono state monitorate dal Sindaco di Mottalciata presente sul posto con i volontari che hanno prestato assistenza per la viabilità.

Il Personale di Sicurezza e Ambiente si è occupato della rimozione dei rottami e della pulizia del manto stradale.

Dalle prime testimonianze le condizioni della donna sembrano essere buone.