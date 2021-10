Monsignor Farinella: "Sono grato al Santo Padre per aver nominato Giovanni Battista Re per la celebrazione dell'Incoronazione della Madonna di Oropa"

Carissimi diocesani,

con il cuore colmo di gioia, a nome dell’intera Chiesa che è in Biella — Capitolo dei canonici della Cattedrale di Santo Stefano e della Beata Vergine di Oropa, clero, religiosi e laici — del popolo devoto del Santuario di Oropa, del Rettore can. Michele Berchi con il Consiglio di Amministrazione del Santuario, esprimo la più profonda gratitudine al Santo Padre Francesco per aver manifestato la sua sollecitudine verso tutti noi nominando Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio, Legato Pontificio per le celebrazioni della V centenaria Incoronazione della sacra effigie della Madonna di Oropa che si svolgerà la prossima domenica 29 agosto 2021.

Sì, siamo davvero molto grati al Santo Padre per averci voluto mostrare la sua benevolenza inviando Sua Eminenza a presiedere il solenne Rito dell’Incoronazione della Madonna di Oropa.

Nel giorno in cui viene resa pubblica questa designazione rivolgo al Cardinale Re, con sinceri sentimenti di affetto e di stima, il saluto e il ringraziamento dell’intero popolo biellese per aver accolto questo importante incarico di Missione Pontificia. Gli assicuriamo fin d’ora la nostra preghiera e la nostra filiale riconoscenza attendendo di accoglierlo presto tra noi per presiedere il Sacro Rito e per aiutarci a vivere lo storico appuntamento dell’Incoronazione con spirito di fede e di amore al Papa e alla Chiesa, sotto lo sguardo della nostra amata Madonna d’Oropa.

Il servizio di Sua Eminenza alla Sede Apostolica ha caratterizzato tutto il suo fruttuoso ministero sacerdotale ed episcopale. Nato a Borno, in Provincia di Brescia, la terra dell’amato Pontefice San Paolo VI, il 30 gennaio 1934, la sua collaborazione con i Papi è stata continua nel corso di tanti anni, rendendolo attivo protagonista di tanti eventi che hanno riguardato il mondo ecclesiale e l’intera società civile nazionale e internazionale.

Come Sostituto della Segreteria di Stato, Egli ha anche accompagnato il Santo Padre Giovanni Paolo II in numerosi viaggi apostolici in Italia e all'estero. In occasione della breve visita nel paese natale della famiglia Re, il 19 luglio 1998, Papa Giovanni Paolo II, nel salutare la popolazione prima della recita dell'Angelus, si rivolse a Sua Eminenza chiamandolo «mio stretto, carissimo e fedelissimo Collaboratore». Il Cardinale Re ha rivestito il compito di Prefetto della Congregazione per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina,

Personalmente, ricordo sua Eminenza, all’epoca Sostituto alla Segreteria di Stato durante la visita apostolica che San Giovanni Paolo II fece a Ivrea e al Canavese il 18 e 19 marzo 1990. Nel corso degli anni, sono stati inoltre molteplici i momenti ecclesiali nei quali molti di noi hanno avuto modo di incontrare e beneficiare del ministero del Cardinale Re.

La nostra partecipazione — nei modi che sono stati annunciati — agli eventi dell’Incoronazione presieduta da sua Eminenza a nome del Santo Padre sarà il nostro atto di gratitudine e di affetto filiale alla Santa Madre di Dio che continua a vegliare sul nostro cammino. Il dono della nomina del Cardinale Decano quale Legato Pontificio ci aiuta a crescere nella riconoscenza e a intensificare il nostro cammino di conversione nell’ormai imminente vicinanza al giorno dell’importante ricorrenza mariana.

Con sentimenti di affetto e di sincera devozione, nel rendere grazie a Dio e affidandoci alla protezione di Maria, Regina del Monte d’Oropa, tutti benedico di cuore.