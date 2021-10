Nuove cubettature: da lunedì al via il cantiere da 300 mila euro di investimenti

A partire dalla giornata del prossimo lunedì, 28 giugno, verranno avviati i lavori per la manutenzione dei piani viabili e il rifacimento delle cubettature. Si tratta di un investimento complessivo da 300 mila euro, inserito nell’accordo quadro e in carico al raggruppamento temporaneo d’impresa composto dalle società Viabit, Gugliotta e Scarlatta.

Tre le strade interessate, con i cantieri che si sposteranno durante il corso della stagione estiva. La prima via a essere interessata per il rifacimento, con chiusura veicolare, è la via Seminari: da lunedì sarà avviato il cantiere che prevede il rifacimento delle cubettature nel tratto compreso tra le intersezioni con via Amendola e via San Filippo. Va precisato che lungo l’avanzamento del cantiere sarà sempre garantito il passaggio pedonale, questo anche a supporto delle attività commerciali presenti lungo il tratto di strada. Il cantiere dovrebbe essere terminato in circa un mese e mezzo.

Nello stesso lotto è previsto, a seguire, il rifacimento della via Orfanotrofio nel tratto compreso tra la via Italia e il numero civico 6 (zona ingresso Hotel Augustus). L’estate porterà poi gli operai anche a lavorare per il rifacimento della rotonda lungo via Lamarmora all’incrocio con via Garibaldi (monumento della Vespa), proseguendo così il lavoro iniziato durante lo scorso anno e che ha visto il rifacimento nella stessa via delle rotonde della Provincia e all’incrocio con via Pietro Micca.

Spiega l’assessore ai Lavori pubblici Davide Zappalà: “Dopo gli interventi eseguiti durante lo scorso anno, prosegue il nostro piano investimenti per il rifacimento delle cubettature. L’obiettivo è quello di migliorare la viabilità, le zone pedonali e la sicurezza degli automobilisti. Avevamo detto sin dall’inizio del mandato che ogni anno avremmo destinato delle risorse su questi capitoli e proseguiamo in questa direzione”.

A partire da giovedì 1 luglio, #infotrafficBI segnala poi la partenza di un cantiere lungo la via Cavour. Si tratta di una occupazione del suolo pubblico per eseguire dei lavori di manutenzione alla rete del gas. Da giovedì 1 luglio e fino al 9 luglio attenzione ai divieti di sosta con rimozione forzata che saranno posti lungo la via. Possibile, in alcuni momenti della giornata, anche la necessità del senso unico alternato.