Pettinengo, consegnate le borse di studio in ricordo della professoressa Zumaglini

Come ormai da tradizione, alla scuola secondaria di primo grado di Pettinengo (Istituto Comprensivo di Valle Mosso-Pettinengo), si è svolta l'annuale consegna delle borse di studio in ricordo della professoressa Alessandra Giorgini Zumaglini. Come l'anno scorso, la premiazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid.

Gli studenti più meritevoli sono stati festeggiati durante la cerimonia di premiazione di fine anno scolastico, con la consegna di un bellissimo diploma di merito e una busta contenente la borsa di studio consegnata personalmente da uno dei figli della prof.ssa Zumaglini, Stefano Zumaglini.

Durante la premiazione erano presenti la dirigente scolastica Ilaria Sereno, il Sindaco Gianfranco Bosso e alcuni professori.



I premi sono stati così suddivisi: per la classe I A il premio è stato assegnato ad Alice Fortolan, per la II A all'alunna Alice Battagin, mentre per la classe III A, a pari merito, gli allievi Zied Ghoul e Lucia Gibello si sono aggiudicati la borsa di studio.

Grande soddisfazione e commozione da parte degli alunni premiati, dei genitori presenti e di tutto il corpo insegnante.