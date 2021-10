A Veglio nuova bacheca per le affissioni

In conclusione ai lavori effettuati sulla piazza e alla realizzazione dei nuovi cartelloni informativi, il comune di Veglio ha installato la nuova bacheca per le affissioni.

“Anche in quest'occasione abbiamo ripreso lo skyline di Veglio come presente nei nuovi pannelli informativi e nei nuovi volantini – spiega il Comune sui propri canali social - Un ringraziamento speciale a Fabio Sartore della ditta Eurometallica per aver realizzato e donato la bacheca al Comune e a Marco Manfrinato Il Manfri Manfrinato LAB per aver volontariamente contribuito all'installazione”.