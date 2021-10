Ginnastica Biella a Rimini, “Summer Edition 2021”

All’annuale manifestazione “Summer Edition – Ginnastica in festa”, organizzata a Rimini, dal 18 al 27 giugno, Ginnastica Biella ha portato in gara Sara Cormons, Virginia Zanetta e Giulia Marconato, in categoria Silver LE (eccellenza), accompagnate come sempre da Irina Sitnikova tecnica societaria.

Sfortunata la partecipazione di Sara Cormons, che durante le fasi di qualificazione alla finale, ha commesso qualche errore di troppo. Meglio è andata Virginia Zanetta, che per un soffio non è riuscita ad accedere alla finale tra le migliori 12, classificandosi al 13° posto.

Buon risultato invece per Giulia Marconato, che, superata la fase di qualificazione, ha potuto disputare la finale nazionale al volteggio mercoledì 23 giugno, classificandosi al 10° posto assoluto, dopo una bellissima gara.

La società ringrazia le giovani atlete lo staff tecnico e tutti coloro che hanno permesso questa impegnativa trasferta.