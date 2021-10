Cresce l'attesa per la 10° Sopranissima

Protagonista dell'estate di Valdilana é l'evento sportivo "La Sopranissima" in programma alle 9.30 di domenica 27 giugno, una gara di mountain bike molto apprezzata in Piemonte e Lombardia che da anni é un appuntamento fisso, locale e non.

La manifestazione, organizzata dalla Free Bike Trivero, attraversa il Mountain Bike Park di Soprana, si suddivide in tre categorie ed é formata da vari percorsi prestabiliti (che potrebbero subire modifiche nel caso di condizioni meteo avverse). Una gara riservata solo ai tesserati CSAIN, FCI e altri enti similari, che avrà un duplice scopo in quanto sarà una gara unica del campionato regionale e anche la 7^ tappa di Coppa Piemonte. Come sottolinea il presidente Gabriele Cerutti But "l'associazione Free Bike Trivero sta ultimando i lavori di sistemazione e tracciati della Sopranissima che prevede una prova unica del campionato regionale nonché 7^tappa di Coppa Piemonte, con partenza/arrivo in località Rifugio la Sella in Soprana e, le premiazione ai primi tre classificati per categoria".

In supporto alla manifestazione patrocinata dal comune di Valdilana ci saranno la Pro Loco di Soprana, l'Aib di Valdilana e i Vigili del Fuoco. E, anche nei mesi successivi, ci saranno altri eventi MTB sempre a cura della Free Bike Trivero.