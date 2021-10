Pichetto, lotta a contraffazione e' azione prioritaria

Le linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, delineate dal MISE e appena approvate dopo la consultazione pubblica dello scorso mese, indicano con chiarezza la necessità di garantire la lotta alla contraffazione quale area prioritaria di intervento a tutela dei marchi, disegni e brevetti italiani. Il testo firmato ieri dal Ministro Giorgetti è il primo provvedimento di attuazione del PNRR. E' quanto dichiara il Viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, intervenendo ai lavori sul Rapporto conclusivo di analisi sulla contraffazione in 20 province italiane predisposto con il CENSIS.



“Le sfide poste oggi nella lotta alla contraffazione non possono essere affrontate senza un programma strutturale di azioni integrate centro-periferia”, ha sottolineato il Viceministro, “favorendo il più possibile l’aggregazione territoriale di competenze, di informazioni, di mezzi e risorse.”



In tal senso il MISE rimane fortemente impegnato, anche con gli enti territoriali, per la definizione di politiche sempre più mirate ed efficaci "volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni derivanti alla nostra economia dall’acquisto di prodotti falsi, a rafforzare il coordinamento tra tutte le Amministrazioni interessate, le forze dell’ordine e gli stakeholder privati, nonché a fornire assistenza e supporto alle imprese per la tutela dei loro asset immateriali".