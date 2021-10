Alessandra Musicò nuova referente Democratiche Biellesi e delegate alla conferenza regionale

Nella serata del 22 giugno scorso, si è svolta l’assemblea delle Democratiche biellesi, che ha visto come punto cardine l’elezione della nuova referente biellese e delle 5 delegate che rappresenteranno il gruppo presso la conferenza regionale.

Dopo due anni, in cui il gruppo è stato rappresentato egregiamente dalla portavoce Carlotta Grisorio, che ha lavorato incessantemente per creare un gruppo numeroso ma allo stesso tempo coeso, ognuno con i suoi compiti. Infatti si sono creati diversi tavoli di lavoro, medicina di genere, lavoro e violenza di genere.

Proprio partendo da questa impostazione Alessandra Musicò ha deciso di candidarsi come nuova referente e di essere votata all’unanimità. Alessandra è educatrice e referente di servizi antiviolenza e psichiatrici, volontaria presso numerose associazioni che lavorano sul territorio a beneficio delle donne, donna attiva nella vita sociale e nella rete d’aiuto del territorio biellese.

Le Delegate elette sono state, invece, Giovanna Prato, referente del gruppo della Democrazia Paritaria; Franca Lizza e Cristina Mosca, referenti del gruppo lavoro; Greta Cogotti, referente del gruppo dei diritti e Rita De Lima, segretaria provinciale del PD.