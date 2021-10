Nella campagna–In the countryside, ultimo atto di Paesaggio Art Landscape

Siamo giunti al quarto e ultimo atto del Festival del Paesaggio che si svolge quest’anno in sette comuni di Slowland Piemonte.

Nel nostro meraviglioso paesaggio. Arte e paesaggio quest’anno si sono unite nella prima escursione di Viverone e Piverone, tra i vigneti della collina e il lago, nella seconda escursione tra Roppolo e Cavaglià, nei boschi trasformati con la poesia dell’arte e nell’evento di Cerrione che ci ha portati in atmosfere transiberiane con il viaggio dei musicisti di Satoyama.

Più di 400 persone hanno già visitato e apprezzato questa terza edizione e le testimonianze ci hanno restituito l’entusiasmo che abbiamo impiegato noi nel concepire questa edizione che è stata resa molto difficile dall’incertezza del momento, e molto diversa dalle precedenti a causa delle misure sanitarie e dai mesi di clausura trascorsi, ma proprio per questo era importante che si svolgesse!

Domenica ad Alice Castello ultima occasione per assaporare le atmosfere nordiche e fiabesche costruite per noi dagli artisti internazionali di PAL - Paesaggio Art Landscape.

Il 27 giugno con un’escursione di circa 5 km si potrà percorrere un luogo quotidiano ridisegnato dall’arte e l’evento è gratuito, offerto dai comuni organizzatori e Slowland Piemonte. Le escursioni saranno realizzate con partenze suddivise ogni 15 minuti, a partire dalle 5.30 del mattino (prima escursione all’alba) per tutta la giornata, su prenotazione all’indirizzo ticket4pal@gmail.com (la partecipazione è gratuita). Ci sarà una pausa pranzo per evitare la canicola estiva tra le 13 e le 15.

Contemporaneamente l’amministrazione comunale di Santhià ha organizzato in concomitanza la “Fiera di Giugno” nel centro cittadino per promuovere le attività commerciali, organizzata in collaborazione con Confesercenti e “Ruggine” appuntamento annuale Mostra Scambio Santhià edizione 2021. La manifestazione è organizzata e curata da e-vintage APS che da diversi anni si occupa con grande passione alla conservazione e documentazione di ogni veicolo d’epoca. L’appuntamento piemontese è sicuramente un evento di grande interesse per numerosi espositori ed importanti restauratori, collezionisti ed appassionati del settore. Tanti gli stand a disposizione dei visitatori con una vasta esposizione di auto, moto, bici, ricambi ed accessori originali d’epoca. Inoltre è possibile trovare interessanti oggetti d’epoca come ad esempio riviste, giocattoli e modellismo vintage in generale. Molti gli spazi dedicati al libri, dischi poster, arredamento, abbigliamento, modellismo, curiosità e tanto ancora. Passione e cultura del riciclo, riuso e conservazione del patrimonio meccanico e tecnologico che si muove e si è mosso su ruote dall’inizio del ventesimo secolo sono sicuramente i punti di forza della manifestazione.

Ingresso come sempre libero per il pubblico – orario dalle 8.00 alle 16.00 circa sempre in Piazza Aldo Moro a Santhià (Vercelli). L’organizzazione comunica che in caso di brutto tempo la manifestazione potrà subire annullamenti o ritardi.

Gli allestimenti sono prevalentemente sonori e saranno scaricabili alla partenza per essere ascoltati con il proprio smartphone (preferibilmente con cuffie) durante il percorso che sarà allestito con le indicazioni necessarie. Saranno rispettate tutte le misure anti-covid.

Descrizione

Qual è la distanza nelle nostre relazioni?”, a partire da questa domanda, in riferimento all'emergenza pandemica, un gruppo internazionale di artisti ha dato vita a 4 opere d'arte che andranno a collocarsi in questa tappa di PAL - Paesaggio Art Landscape 2021.

Lo specifico tema di Domenica 27 Giugno sarà: “Passeggiate nella Pianura Vercellese – Walks in the Vercelli Countryside” con un percorso a piedi che si sviluppa nella campagna del comune di Alice Castello verso Santhià.

Ad ispirare questo appuntamento sarà l’atmosfera della pianura vercellese che proprio nel piccolo centro Alicese vede il suo lembo più nord-occidentale ai piedi dei primi rilievi dell’anfiteatro morenico di Ivrea. Curatrici della parte artistica sono Anne-Beth Schuurmans (NL) e Marie-Rose Mayele (BE/CG) della compagnia Cie sQueezz che propone per la terza volta in sei anni l’evento PAL, come sempre una proposta artistica outdoor per bambini e comunità. Anche quest’anno l'iniziativa è supportata anche dalle associazioni locali (Il movimento lento e i Semi di Serra e ColtiViviamo) e le pro loco (Viverone, Piverone e Alice Castello).

Il commento degli amministratori e degli organizzatori

Giovanna Giordano, consigliera delegata alla promozione del territorio per il comune di Alice Castello, ci conferma il suo progetto di promozione “Con entusiasmo il comune di Alice ospita per la prima volta una PAL walk, uno degli eventi all’interno del festival biennale PAL, ormai giunto alla terza edizione; lo spirito della nostra partecipazione segue due idee principali, far conoscere il nostro paese a chiunque voglia scoprire un territorio nuovo e, allo stesso tempo, spingere le persone che qui vivono a riscoprire angoli preziosi spesso dimenticati o sconosciuti”

Gabriele Posillipo, vice Presidente di Slowland Piemonte e Consigliere comunale a Santhià, conferma il suo impegno per il territorio anche con la volontà di sperimentare nuove vie senza dimenticare la tradizione: “Con eventi come quelli del Festival del Paesaggio, che grazie al comune di Santhià e a Slowland Piemonte crescono quest’anno estendendosi in territori inconsueti ma ricchi di tradizione, si può sperimentare una nuova via di coinvolgimento per cittadini e turisti e una via di promozione per i nostri produttori che con il tempo e il consolidamento dei rapporti che stiamo costruendo potranno avere sempre più una visibilità internazionale. Per questo abbiamo organizzato in concomitanza a Santhià la fiera di Giugno per la promozione del commercio locale e l’evento Ruggine per i collezionisti d’epoca”.

Gabriella Salussolia, presidente della pro loco di Alice Castello e coordinatrice dell’evento “ringrazio i comuni amici dell’associazione Slowland Piemonte, il Presidente Bertaccini e Marie Rose Mayele, della direzione artistica, che hanno permesso di realizzare questo evento condividendo le risorse e le idee necessarie. E’ stata un’edizione molto complessa e faticosa da organizzare fin dalle fasi progettuali. Trovare delle opere che potessero andare bene anche nelle condizioni più restrittive, dovute alla pandemia, non è stato semplice per noi e per gli artisti stessi che hanno creato realmente delle ambientazioni suggestive. Vi faccio uno spoiler: vi trovere a camminare nella neve in piena estate! se volete sapere come fare venite a trovarci!”

Il commento di Marie Rose Mayele (Direttore artistico)“Nelle due precedenti edizioni gli organizzatori hanno invitato gli artisti, in coppia, a realizzare un'opera d'arte direttamente nel paesaggio in cui poi veniva collocata. Quest'anno, invece, abbiamo chiesto loro di mandare le opere d'arte in forma di messaggi per invitare i camminatori fruitori dell'iniziativa a riflettere sulle distanze che caratterizzano questo periodo storico. Agli artisti italiani e internazionali delle precedenti edizioni, infatti, abbiamo suggerito di invitare i partecipanti a risposte alla domanda ‘Qual è la distanza tra noi?’ stimolati dalle installazioni. Le opere sono diverse tra loro e hanno fruizioni diverse. Per esempio, con ‘Message in the bottle’ ogni partecipante può prendere una delle bottiglie dell'opera, che al loro interno conterranno un messaggio ispirazionale scritto anche da bambini delle scuole sul tema del festival (ognuno potrà anche scegliere se rispondere al messaggio, perché sarà riportato l'indirizzo del mittente); Leggenda da lontano, invece, è un'opera sonora che invita le persone muoversi nel paesaggio ascoltando leggende proposte dagli artisti. Siamo grati - ha concluso - ai comuni ospitanti, ai loro residenti e a tutti i volontari per il loro sostegno che ci danno nonostante i tempi difficili. Vogliamo anche ringraziare il bellissimo paesaggio del Piemonte. Sarà un'esperienza magica”.

Le opere e gli artisti

Saranno proposte quattro opere da sentire, da vedere e da vivere nei tre diversi paesaggi dei percorsi:

1. Connected breathing - Respiro connesso, di Cecilie Bendixen (DK) e Luca Benedetto (IT);

2. Leggende lontane, sensi vicini - Legends from far away,senses from insidedi Claudia Ferretti (IT) e Sonia Si Ahmed (DE/DZ);

3. From my landscape to your landscape - Dal mio paesaggio al tuo di Dennis Van Tilburg (NL);

4. Message in a bottle - Messaggio in bottiglia di Elian Smits (NL) e Simone Severgnini (IT).

Caratteristica di PAL è quella di mescolare artisti con differenti profili artistici, dalle arti visive alla danza, dalla musica classica al teatro, dal design alla multimedialità. Le loro proposte discendono dall’intreccio tra la provocazione artistica della compagnia Cie sQueezz e la loro formazione e sono Aaron Inker di Biella, esperto in musica e multimedia; Brian Hartley, ballerino e artista visivo che lavora per Starcatchers a Glasgow, realizzando opere d'arte in spazi pubblici, scuole e asili; Cecilie Bendixen, Architetto, artista tessile e visiva, che espone in vari musei, collezioni e fiere internazionali; Claudia Ferretti di Brescia, una musicista, sensorialista, insegnante di analisi sensoriale e narrazione sonora, sound artist e cantautrice con il nome di Claudia Is On The Sofa; Dennis Van Tilburg, musicista e soundscaper che lavora su progetti artistici internazionali in spazi rurali; Elian Smits, scenografo e artista visivo che insegna all'Accademia di teatro e danza dell'Università delle arti di Amsterdam; Luca Benedetto, trombettista, compositore e membro di Satoyama (ambient jazz); Simone Severgnini di Milano; attore e direttore artistico del gruppo teatrale e della scuola 'Il Giardino delle ore'; Sonia Si Ahmed, interprete e improvvisatrice, danzatrice in vari progetti artistici con coreografi come Julien Bruneau e Mette Edvardsen.