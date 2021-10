FestiValdilana: Passeggiate e pedalate alla Brughiera e in Oasi Zegna, cinema e spettacoli a Crocemosso

Inizia sabato 3 luglio il “programmone” di FestiVALdilana, promosso dall’Amministrazione Comunale di Valdilana e organizzato dall’associazione Atelier di Ponzone Biellese. Alle ore 18, nel padiglione all’aperto del Santuario della Brughiera ci terrà un aperitivo di presentazione del programma.

La passeggiata del Musicammino, sabato 3

Al Santuario della Brughiera, sabato 3 luglio alle ore 14 partirà una facile camminata di 5 km alla scoperta dei dintorni del santuario e delle sculture in legno realizzate da Max Bove. Max è un musicista e compositore di Valdilana che ha trasformato la sua disoccupazione forzata, causa Covid, creando sculture in legno.

La passeggiata permetterà di scoprire una decina delle sue sculture. Oltre al piacere di ammirare l’opera e alla lettura di un breve testo dedicato alla natura e alla storia del luogo, grazie ad un QR code c’è la possibilità di ascoltare la musica composta da Max. Bastano il cellulare e le cuffiette e si può riprendere il cammino accompagnati dal pianoforte o dal sax, il suo strumento preferito. E’ prevista una quota di partecipazione (10 euro) alla camminata, che darà diritto a ristori presso le strutture turistiche della Brughiera. Alle ore 18, sotto il padiglione nel piazzale panoramico tra le due chiese, ci sarà il tempo per un aperitivo di presentazione del FestiVALdilana, con la musica dal vivo di Max Bove.

Cinema all’aperto a Crocemosso, sabato 3

Nel panoramico spazio della sede della Pro Loco di Crocemosso, inizierà sabato 3 luglio la programmazione del cinema all’aperto, curata dall’associazione Il Prisma. “La vita straordinaria di David Copperfield” è i titolo del primo film in programma. E’ una pellicola del 2019 con la regia di Armando Iannucci ed è un adattamento audace e sorprendente della vita del grande personaggio di Charles Dickens.

Tour del Monte Rubello in mountain bike, domenica 4

Domenica 4 luglio, alle ore 10, con partenza dalla Caulera di Trivero, è prevista una pedalata in mountain bike di media difficoltà e di circa 14 km, che compie un giro attorno al Monte Rubello. La partenza è dalla Caulera, passaggio a monte della Cascina Pilota, sentiero delle More, Cascina Zegna, Bocchetta di Margosio (ristoro), Bocchetta di Stavello, Caulera. Anche qui la quota di partecipazione dà diritto a ristori e bevande nelle strutture turistiche dell’Oasi Zegna presenti lungo il percorso.

Passeggiata di San Bernardo, domenica 4

Sempre domenica 4 luglio, ma dalle ore 14, è prevista una facile e panoramica camminata di 10 km, con partenza dalla Bocchetta di Stavello, Bocchetto Luvera (ristoro), Bocchetta di Margosio, Monte Rubello e arrivo al Santuario di San Bernardo. Oltre ai ristori, lungo il percorso sarà possibile assistere all’esibizione del “The Dream Dance Company Duo” di Arianna Quartesan e al Santuario di San Bernardo ci sarà musica con il “Trio Max Bove”.

Le prenotazioni per le passeggiate e per la pedalata vanno fatte entro venerdì sera 2 luglio (i numeri sono limitati). E’ possibile iscriversi sulla pagina Facebook di Festivaldilana oppure in mail a festivaldilana@gmail.com. Per info: cell. 370 3793179 - 335 7852310.

“Royal Party Band” a Crocemosso

Il programma del primo week end del FestiVALdilana si chiude domenica sera 4 luglio alla Pro Loco di Crocemosso con l’esibizione della “Royal Party Band”. Lo spettacolo porta sul palco i più grandi successi internazionali della musica dagli anni 80 ad oggi. Lo show, che si avvale della presenza sul palco e della coreografia della ballerina biellese Arianna Quartesan, si sviluppa su medley delle varie annate, rappresentando musicalmente e visivamente i brani e gli artisti che hanno fatto la storia della musica di quegli anni, con coreografie di livello e continui cambi d’abito.