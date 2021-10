Antonio Bertola e la cultura sabauda in mostra a Muzzano

"Antonio Bertola e la cultura dello Stato sabaudo tra XVII e XVIII secolo Un Biellese nella Capitale" è il titolo della mostra che sarà inaugurata domani, sabato 26 giugno, alle 17.30 alla Confraternita di Santa Croce e del Santo Rosario di Muzzano.

La figura di Antonio Bertola (Muzzano, 8 novembre 1647 - 13 settembre 1719), affermato architetto e ingegnere militare, ma anche avvocato, matematico e colonnello per dignità, riecheggia insieme a quella di noti artisti e tecnici della cultura barocca tra XVII e XVIII secolo, fra cui Guarino Guarini, Filippo Juvarra, Michelangelo Garove, Francesco Gallo. Fu infatti tra i protagonisti di un’intensa stagione architettonica e artistica quando, tra il ducato di Carlo Emanuele II, la Reggenza di Maria Giovanna Battista e il regno di Vittorio Amedeo II, lo Stato sabaudo andava conformandosi da circoscritto dominio transalpino a Regno che mirava a competere con le più importanti realtà politiche e culturali europee.

Il nome e l’opera di Antonio Bertola sono legati indissolubilmente alla tragica resistenza e poi alla vittoria nell’Assedio di Torino del 1706, all’ingrandimento della città e alla Cittadella, al Forte della Brunetta di Susa, alla chiesa di Santa Croce a Cuneo, all’ospedale della Santissima Annunziata di Savigliano, e in primis alla cappella della Sindone presso il duomo di Torino, per la quale progettò l’altare monumentale che custodiva la Sacra Reliquia.

Con questa Mostra il suo paese d’origine, Muzzano, in cui permangono tracce della sua memoria e molte competenze e tradizioni legate all’arte di costruire, intende celebrarlo per riportare alla conoscenza e all’attenzione collettiva il ruolo storico giocato come contributo alla costruzione della Capitale e delle Provincie, anche in connessione con le iniziative di valorizzazione del Piemonte 2020 anno del Barocco e la conclusione, proprio nel 2021, dei restauri del ritrovato altare della Sindone, che lo rese noto oltre i confini dello Stato sabaudo. La mostra in autunno si sposterà a Torino, ripercorrendo idealmente la strada percorsa dal suo illustre personaggio. Attraverso la cultura si valorizza il territorio biellese connettendolo con Torino, le regge e le fortificazioni alpine.

La Mostra è esito di una convenzione culturale tra il Comune di Muzzano e il Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design.

La cura scientifica è di Roberto Favario (Comune) e Monica Naretto (Politecnico), con la collaborazione di Giulia Beltramo e Maria Chiara Strafella (Politecnico) per acquisizioni di fonti d’archivio, grafica e allestimento. L’esposizione, realizzata grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e alla sponsorizzazione di Lauretana, si dipana tra la sintesi di eventi storici, l’illustrazione delle opere architettoniche e artistiche – con taglio divulgativo, ma attento al riferimento storiografico e storico-documentario – e un quadro sul contesto strategico politico e sulle figure dei committenti e comprimari, e si conclude con un riepilogo dei profili degli “altri” Bertola, attivi a servizio dei sovrani e della corte sabauda. Insieme a immagini dei cantieri architettonici, frutto di una campagna fotografica espressamente predisposta dal fotografo torinese Paolo Robino, la mostra offre affondi “inconsueti”, come la possibilità di apprezzare il ritratto di Antonio Bertola o la riproduzione di suoi disegni inediti emersi in ricerche recenti.

L’iniziativa non sarebbe stata possibile senza il sostegno delle organizzazioni territoriali: ATL Biella Valsesia Vercelli; Associazione Nazionale Alpini - sezione di Muzzano; FAI - Delegazione di Biella; Parrocchia di Sant’Eusebio di Muzzano; Rete Museale Biellese.

A partire da domenica 27 giugno, la Mostra sarà visitabile gratuitamente tutte le domeniche nell’orario 14.30-18.30, fino al 26 settembre.